Blizzard heeft leuk nieuws aangekondigd voor spelers van World of Warcraft Classic: volgend jaar wordt namelijk de Cataclysm uitbreiding aan de game toegevoegd onder de naam ‘World of Warcraft: Cataclysm Classic’. Deze uitbreiding verscheen in zijn oorspronkelijke vorm in 2010 en kreeg indertijd heel hoge scores.

De terugkeer van deze imposante uitbreiding werd aangekondigd aan de hand van een CGI-trailer, die je hieronder kan terugvinden. Uiteraard staan de spotlights hier gericht op de ‘big bad’ van dienst: Deathwing. World of Warcraft: Cataclysm Classic staat op de planning voor 2024, maar een specifieke releasedatum is momenteel nog niet meegegeven.