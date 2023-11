De geruchten rondom de opvolger van de Nintendo Switch blijven maar toenemen. De Switch heeft nog een aantal maanden gepland met grote releases zoals Super Mario RPG, Mario vs. Donkey Kong, Princess Peach: Showtime!, Luigi’s Mansion 2 HD en de remake van Paper Mario: The Thousand-Year Door, maar dat zal waarschijnlijk ook echt de zwanenzang zijn van Nintendo’s immens populaire hybride console.

Geruchten blijven geruchten, maar de techkenners van Digital Foundry kunnen wel wat concretere informatie bieden. Nee, niet over de Switch 2 zelf, maar wel over de chip die vermoedelijk in het nieuwe apparaat zal zitten. De Nvidia T239-chip ondersteunt DLSS, een technologie die gebruikt kan worden om de beeldkwaliteit op te schalen. De hardware van de chip zou ook goed genoeg moeten zijn om ‘ultrasnel laden’ te faciliteren, wat eerdere geruchten over de Switch 2 zou kunnen ondersteunen.

Je kunt de video van Digital Foundry hieronder bekijken.