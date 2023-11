Fans van World of Warcraft zullen hun ogen en oren niet hebben geloofd tijdens Blizzcon 2023. Tijdens het evenement kondigde Blizzard namelijk niet één, maar maar liefst drie nieuwe uitbreidingen aan voor het spel. De eerste uitbreiding, getiteld ‘The War Within,’ zal de nieuwe Worldsoul Saga aftrappen in 2024, gevolgd door de ‘Midnight’ en ‘The Last Titan’ uitbreidingen in de jaren daarna.

Warcraft General Manager John Hight meent dat de trilogie een van de meest ambitieuze inspanningen is die Blizzard ooit heeft genomen voor het spel. De verhalen van iedere uitbreiding zullen op zichzelf staan, maar wel opbouwen naar een groter overkoepelend narratief.

In The War Within zullen spelers afreizen naar een nieuw continent: Khaz Algar. De uitbreiding introduceert ook een nieuw Allied ras genaamd the Earthen. De levelcap zal verhoogd worden naar level 80, tien levels hoger dan de cap in Dragonflight. Ook zal er een nieuwe vorm van progressie worden geïntroduceerd genaamd Hero Talents, een talentensysteem waarmee je je personage kunt bouwen als typische Warcraft-archetypen zoals een Stormbringer of Lightsmith.

World of Warcraft: The War Within is nu te pre-orderen via Battle.net en zal in 2024 beschikbaar zijn. Er zijn in totaal drie edities, die je hieronder kunt bekijken. Bekijk ook de aankondigingstrailer van de World of Warcraft: The War Within-uitbreiding hieronder.