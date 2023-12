World of Warcraft-spelers kunnen volgend jaar weer rekenen op veel nieuwe content. Wat er allemaal op de planning staat is nu bekendgemaakt door middel van een roadmap die een helder overzicht geeft.

Er staan nog drie content updates gepland voor de huidige uitbreiding, Dragonflight. Het is de bedoeling dat de nieuwe uitbreiding – The War Within – eind zomer of begin herfst uitkomt. Deze zal wel voorgegaan worden door alpha en beta tests.

De volledige roadmap voor World of Warcraft in 2024 is als volgt: