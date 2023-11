Fortnite wordt dagelijks door ontzettend veel spelers gespeeld en hoewel de game inmiddels best oud is, blijft het onverminderd populair. In het kader van nostalgie heeft Epic Games recent de originele map naar de game teruggebracht en dat wordt klaarblijkelijk door enorm veel spelers erg gewaardeerd.

Via X laat Epic Games weten een nieuw record te hebben gezet met de game. Afgelopen zaterdag zijn er in totaal maar liefst 44,7 miljoen spelers geweest die Fortnite OG hebben gespeeld met een gelijktijdige spelerscount van 6.172.463. Uiteindelijk is dit aantal spelers goed voor maar liefst 102 miljoen speeluren.

Het nieuwe seizoen van Fortnite ging op 3 november van start en zag dus een dag later direct een enorme piek. Als jij ook aan de slag wil in dit nieuwe seizoen, dan heb je nog tot 2 december de tijd, gezien het seizoen 1 maand duurt.