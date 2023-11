The Last of Us: Part II lanceerde in tegenstelling tot het eerste deel zonder multiplayer, omdat Naughty Dog ruimte zag er een aparte game van te maken. Die game is inmiddels al geruime tijd in ontwikkeling en hoewel we niet weten wat de precieze stand van zaken is, is wel bekend dat de game zoekende is qua richting die het op moet gaan.

Volgens eerdere berichten zou Sony het team dat op de game zit flink hebben afgeschaald, mede na evaluatie door Bungie. Sindsdien is het onduidelijk wat Sony precies met de game wil doen en of het alsnog afgemaakt gaat worden, maar dat blijkt wel het geval te zijn. Althans, dat wordt gesuggereerd door Vinit Agarwal.

Hij is game director bij Naughty Dog en heeft op X aangegeven dat hij nog steeds aan de game werkt. Dus de stekker is niet helemaal uit het project getrokken, maar we verwachten ook niet dat we snel meer gaan horen over deze titel.