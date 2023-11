Met Black Friday in aantocht zullen de deals ons binnenkort weer om de oren vliegen. Daarom is het verstandig om even te wachten als je overweegt een console of nieuwe game te kopen. Wat de deals precies zullen zijn is nog even aankijken, gezien we daarvoor de retailers moeten afwachten.

Al zijn er wel wat aanbiedingen te bespeuren op het web. Zo meldt MauroNL op X dat de Xbox Series X bundel met Call of Duty: Modern Warfare 3 bij Coolblue voor € 489,- wordt aangeboden. Deze bundel is nu nog niet te verkrijgen, want de release staat op 10 november. De gewone prijs is overigens € 608,99, wat dus een flinke korting betekent.

Deze aanbieding gaat niet op voor de PlayStation 5, maar als we bij Amazon kijken, zien we de PlayStation 5 Modern Warfare 3 bundel nu aangeboden worden voor € 499,99. Eveneens vanaf 10 november verkrijgbaar en dat is ook ver onder de reguliere verkoopprijs. Met andere woorden, er zitten weer kortingen op consoles aan te komen.