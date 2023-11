De legendarische MMORPG World of Warcraft is altijd onlosmakelijk verbonden geweest met het pc-platform en een console release is er nooit van gekomen. De tijden veranderen echter rap en met de overname van Blizzard door Microsoft zou daar wel eens verandering in kunnen komen.

De deuren van BlizzCon 2023 zijn afgelopen zaterdag gesloten, maar tijdens dat evenement konden fans het niet weerstaan om over de toekomst van de game te praten. Josh West van GamesRadar legde de vraag over een eventuele Xbox-release neer bij Holly Longdale, die aangaf dat ze een uitgave op de console van Microsoft interessant vinden. Longdale gaf aan dat ze het daar intern “maar al te vaak” over hebben.

Longdale zegt echter ook dat de ontwikkelaar het nog niet met Microsoft over dat onderwerp heeft gehad, gezien de overname pas luttele weken geleden is afgerond. Hoe dan ook lijkt een release op Game Pass voor pc een logische zet, maar mogelijk dat één (of meerdere) consoles daar dus aan toegevoegd gaan worden.