Soms komen er heuse pareltjes uit de diepe krochten van Kickstarter en ontwikkelaar Concrete Realm heeft besloten om hun eerste project – ENDS – op het platform te zetten. Geïnspireerd door franchises als Grand Theft Auto en The Getaway, hoopt de studio uit Londen een authentieke representatie van de Engelse hoofdstad neer te gaan zetten, met een bijbehorend, grimmig verhaal.

In gesprek met Insider Gaming zegt de studio dat veel ontwikkelaars er niet in geslaagd zijn om de kern van de hoofdstad te vertalen naar een digitale wereld. Met dit project willen ze dus dat gat opvullen. ENDS bevat een origineel verhaal met drie protagonisten: Rahim, Sonny en Reece. Bovendien zijn er RPG-invloeden aanwezig en hebben je keuzes – naar zeggen van de ontwikkelaar – invloed op hoe dit verhaal gaat verlopen.

Men hoopt met de Kickstarter zo’n €11.000,- op te halen en de investeringsronde zal op 27 december gesloten worden.

‘We felt that many AAA game developers couldn’t quite capture the authenticity of London as we could. We’ve noticed that recent UK titles like the new season of Top Boy and Blue Story faced criticism for not fully delivering an authentic experience, and we believe ‘ENDS’ can fill that gap. This project is a passion project for us, and we’ve discovered that many others share our enthusiasm for it. It’s a game designed by and for the people, aiming to provide a truly authentic London experience.’