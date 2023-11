Na het succes van het China Hero Project, werd ook het India Hero Project door Sony aangekondigd. Volgend jaar zal bekend worden gemaakt welke games we hiervan mogen verwachten.

Na het ondersteunen van Chinese ontwikkelaar is Sony PlayStation nu ook ontwikkelaars uit India aan het helpen om hun games een wereldwijd platform te geven. Sony ondersteunt met hun project de ontwikkelaars niet alleen financieel, maar staat ze ook bij met onder andere training en marketing advies. Het is de bedoeling dat in de eerste helft van 2024 de eerste games van het India Hero Project zullen worden aangekondigd.

Het China Hero Project gaf ons onder andere F.I.S.T.: Forged in Shadown Torch en ANNO: Mutationem en deze twee games wisten prima te scoren. Sony hoopt dit succes met het India Hero Project te herhalen.