Het zijn immer drukke dagen bij Xbox. De overname van Activision-Blizzard is inmiddels afgerond en dat betekent dat topman Phil Spencer veel beslissingen zal gaan nemen over de toekomst van een aantal grote franchises. Voor wat betreft Call of Duty is het al bekend dat die in ieder geval voor de aankomende tien jaar nog multiplatform zal blijven.

Maar ook voor andere grote namen lijkt Spencer datzelfde uitgangspunt te hanteren. In gesprek met het Japanse Famitsu zegt de topman namelijk dat de toekomst van Xbox niet alleen bij hun eigen platform ligt, maar ook bij die van concurrenten. Zo haalt Spencer de Steam Deck en de ROG Ally aan, maar wat hem betreft zijn PlayStation- en Nintendo-gamers straks net zo goed onderdeel van de Xbox-community.

“First of all, I’m very excited and excited about what the future holds. In terms of hardware, I think it’s not just a matter of adapting to what other companies are doing, but also providing something unique for Xbox users. Just as we think of ROG Ally and Steam Deck as part of the Xbox community, we need to think of the many Nintendo Switch and PlayStation users as part of the Xbox community in the future.

Similarly, we think it’s important to make sure that everyone who continues to play Xbox games, including those who play Game Pass on PC, feels equal in the community. There’s a lot of work to be done.”