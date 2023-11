Afgelopen weekend kwam de open beta van de online shooter The Finals ten einde. Deze beta was op alle moderne platformen beschikbaar en hieruit is gebleken dat er een flink aantal gamers op zijn minst nieuwsgierig zijn naar de game.

Embark Studios laat via een X-post weten dat meer dan 7,5 miljoen gamers de open beta van The Finals hebben gespeeld. Dit is een flink aantal, dus het is niet gek dat de ontwikkelaar hier zeer blij mee is. Aangezien de game nog geen releasedatum heeft, kan nu rustig de feedback van de open beta worden doorgenomen en eventuele aanpassingen worden doorgevoerd.