Sinds de vorige generatie consoles geïntroduceerd werd is het integreren van sociale media op de platformen vrij gebruikelijk, maar de laatste tijd zien we af en toe dat bepaalde integraties ook weer verdwijnen. Dit gaat nu ook op voor Twitter/X op de PlayStation 4 en PlayStation 5.

Sony heeft bekendgemaakt dat de integratie van X vanaf 13 november niet langer zal functioneren op de PlayStation 4 en PlayStation 5. Het zal vanaf dan niet langer mogelijk zijn content vanaf de consoles te delen op dit sociale media platform, waaronder captures, Trophies en andere activiteiten.

“As of November 13, 2023, integration with X…will no longer function on PlayStation 5 and PlayStation 4 consoles. This includes the ability to view any content published on X on PS5/PS4, and the ability to post and view content, trophies, and other gameplay-related activities on X directly from PS5/PS4 (or link an X account to do so).”