Het delen van screenshots en clips die je net in games gemaakt hebt via sociale media is al sinds de vorige generatie een optie van de PlayStation en Xbox. Zo hier en daar vinden af en toe wat aanpassingen plaats en zodoende is het nu niet langer mogelijk om screenshots en clips direct vanaf de Xbox consoles naar Twitter te uploaden.

Microsoft heeft deze functie op de consoles uitgeschakeld, omdat dit kosten met zich meebrengt. Na de overname van Twitter door Elon Musk is de zakenman bezig met allerlei veranderingen, waaronder het toepassen van betaalmodellen. Dit heeft ook impact op delen vanaf de Xbox.

Volgens deze aangepaste regels omtrent het gebruik van Twitter moet Microsoft nu voor uploads betalen, waar ze logischerwijs geen trek in hebben. Het is wel nog mogelijk om content op Twitter te delen via de Xbox-app die beschikbaar is voor iOS en Android.

“We have had to disable the ability to share game uploads to Twitter directly from the console and Game Bar on Windows. You can still share your favorite moments to Twitter via the Xbox app for Android and iOS.”