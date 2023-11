Nintendo maakt eens in de zoveel tijd bekend wat de stand van zaken is met betrekking tot de Nintendo Switch en de verkopen blijven lekker doorgaan. Uit een presentatie van de kwartaalcijfers blijkt nu dat de hybride console de 130 miljoen verkochte exemplaren voorbij is.

Om precies te zijn is het platform nu 132.46 miljoen keer verkocht en het gaat hier om gecombineerde verkopen van de Nintendo Switch, Switch Lite en OLED. Dit is een groei van een kleine 3 miljoen units tegenover een kwartaal eerder, toen stond het platform nog op 129.53 miljoen units.

Qua games staat het aantal nu op 1.333 miljard verkochte titels, waarmee het ruimschoots voorbij is aan de Nintendo DS, waarvoor 948.76 miljoen games werden verkocht. Wat bijgedragen heeft aan het recente succes van de console is The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, die bijna 20 miljoen keer is verkocht.

