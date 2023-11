Capcom weet al een paar jaar het ene succes aan het andere te rijgen en dus mag het geen verrassing zijn dat ook Resident Evil 8: Village het uitstekend doet. De Japanse uitgever heeft een update van de cijfers gegeven en dat leert ons dat de game 8.7 miljoen keer is verkocht.

Dat is een redelijk grote stijging ten opzichte van eerder dit jaar, toen het aantal nog op 8.3 miljoen units stond. Het verschil is dus 400.000 stuks, wat de game in een tijdspanne van 3 maanden heeft weten te realiseren. Van juli tot en met september.

Resident Evil 7: Biohazard is overigens nog succesvoller, die game staat op 12.7 miljoen verkochte exemplaren wat een groei van 300.000 stuks is. Nog best fors als je realiseert dat die game een stuk ouder is.

Andere resultaten zijn: Resident Evil 2 Remake – 13.1 miljoen verkochte exemplaren, Resident Evil 3 Remake – 8 miljoen verkochte exemplaren en Resident Evil 4 Remake – 5.45 miljoen verkochte exemplaren.