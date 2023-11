Crazy Taxi liet je op een knotsgekke manier het beroep van taxichauffeur uitvoeren en in GTA diende je het bijvoorbeeld op een beschaafde manier te doen. Door de jaren heen is het beroep vaker naar een videogame of een onderdeel van omgetoverd, maar een heuse simulator is weer net even een vak apart.

Dit zal Taxi Life: A City Driving Simulator je bieden, die in februari 2024 uitkomt voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S. Nacon heeft aangekondigd te werken aan deze game, waarin de focus ligt op de serieuze benadering van het vak. De stad van dienst is het immer drukke Barcelona in Spanje.

De gameplay beperkt zich niet alleen tot het rondrijden in de stad, ook zul je je bezig moeten houden met management. Zo kun je je eigen onderneming ontwikkelen en op een gegeven moment nieuwe auto’s kopen, personeel aannemen en meer. Hieronder de belangrijkste kenmerken en een trailer.