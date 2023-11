De feestdagen komen langzaamaan dichterbij en Sony hoopt dan natuurlijk ook om de komende maanden veel PlayStation-consoles te verkopen. Het is daarom ook niet vreemd dat er nu een nieuwe advertentie online is geplaatst die de PS5 eens goed in de bloemetjes zet.

Het thema ‘voel de games’ loopt als een rode draad door de advertentie. We zien een vrouw die allerlei bekende PlayStation-games ‘voelt’ alsof ze er zelf inzit. Spider-Man, God of War, The Last of Us en meer komen langs. Bekijk (en voel) de volledige video hieronder.