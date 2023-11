Rockstar Games werkt al geruime tijd aan Grand Theft Auto VI en het is wachten op de officiële aankondiging, die ieder moment kan komen. Dit blijkt uit een nieuw bericht van journalist Jason Schreier op Bloomberg.

Hij heeft van bronnen die bekend zijn met de plannen van Rockstar Games vernomen dat de officiële aankondiging zo snel kan komen als ergens deze week. Na de aankondiging van de game zal de eerste trailer ergens in december worden uitgebracht.

Dit valt weer mooi samen met het 25 jarige bestaan van Rockstar Games. Of het klopt is natuurlijk afwachten, al is Schreier doorgaans erg betrouwbaar.