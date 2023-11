Nintendo had heel lang de reputatie dat ze geen geweldig online- en accountsysteem hadden, maar daar zijn ze de afgelopen jaren flink in verbeterd. Nu heeft de fabrikant annex ontwikkelaar onthuld dat er wereldwijd meer dan 330 miljoen geregistreerde Nintendo Accounts zijn.

Men hoopt dat dit aantal in de toekomst natuurlijk blijft groeien en door de opzet van dit eenduidige systeem moet het straks makkelijker dan ooit zijn om over te stappen naar de volgende handheld en/of console van Nintendo, iets wat volgens het Japanse bedrijf van enorm belang is om de relatie met hun spelers intact te houden.

“Prior to the introduction of Nintendo Account, it was not easy to maintain users’ information across platform generations, including details such as their software purchases and gameplay records.

The introduction of Nintendo Account made it possible to tie a user’s history to their personal account. This will be a foundation upon which Nintendo can maintain a lasting relationship with consumers.”