Er is onlangs wederom een kwartaal tot z’n einde gekomen en het is dus hoog tijd voor een aantal bedrijven om de kwartaalcijfers te bespreken. Eén van die bedrijven is Nintendo en tijdens hun laatste rapportage konden ze melden dat Nintendo Switch Online + Uitbreidingspakket meer dan 38 miljoen gebruikers heeft. Dit is een stijging ten opzichte van de 36 miljoen gebruikers die vorig jaar rond deze tijd actief waren.

De dienst geeft spelers toegang tot de multiplayermodus van verschillende games, waar het extra Uitbreidingspakket emulators van verschillende retroplatforms én extra content aanbiedt voor games zoals Splatoon, Mario Kart 8 en Animal Crossing. Nintendo kon overigens nog melden dat er in de afgelopen 12 maanden meer dan 100 miljoen Switch-spelers actief zijn geweest, ondanks dat het platform alweer in z’n zevende jaar zit.

Toevoegingen van games als F-ZERO 99, die exclusief is voor de dienst, is volgens Nintendo een belangrijke factor geweest in de groei van abonnees. In de toekomst zal men blijven kijken naar het verbeteren en uitbreiden van Nintendo Switch Online.