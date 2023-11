The Walking Dead was een serie die vele jaren hét gesprek van de dag was, maar die gloriedagen zijn inmiddels wel achter de rug. Desalniettemin wordt er nog steeds volop gebruik gemaakt van de licenties, verschijnen er spin-offs en ontstaan er diverse games gebaseerd op het Walking Dead universum. The Walking Dead: Destinies is daar een goed voorbeeld van, maar laat het verhaal daar redelijk in los.

Het verhaal bestaat uit de eerste vier seizoenen van de tv-serie, maar als speler bepaal jij wie er in leven blijft. De iconische cast, zowel de goede als de slechte personages, komen voor diverse keuzes te staan waar jij een andere draai aan kan geven. Zo overleeft Rick Grimes het bijvoorbeeld aan het begin van de game niet en ga je verder met één van de andere personages. Het maken van keuzes is cruciaal en dat wordt nog eens benadrukt in de onderstaande trailer.