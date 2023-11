Inmiddels alweer drie jaar geleden werd tijdens de State of Play livestream de 2D-platformer Braid getoond. De game verscheen oorspronkelijk in 2008, maar zou als nieuwe uitgave voor de moderne systemen uitkomen onder de noemer Anniversary Edition. Sindsdien hebben we er niks meer van vernomen, maar nu duikt de game plots weer op.

Dit met een nieuwe trailer en tegelijk is er ook een releasedatum aangekondigd: 30 april 2024. Op die datum verschijnt de game voor de PlayStation, Xbox, pc, iOS en Android toestellen en ook wordt de game op Netflix uitgebracht. Qua verbeteringen is het sound design op de schop gegaan en er zijn nieuwe varianten op de soundtrack te beluisteren. De graphics zijn voorzien van letterlijk een nieuw laagje verf, er zijn nieuwe animaties toegevoegd en je kunt tussen het origineel en de nieuwe versie wisselen wanneer je maar wilt.

Tot slot zal er ook meer dan 15 uur aan commentaar bij inbegrepen zitten. Dit van Jonathan Blow, Marc ten Bosch, Brian Moriarty en meer. Hierbij wordt onder meer besproken hoe elementen als het puzzeldesign, het programmeren, de visuele stijl en meer tot stand zijn gekomen. Hieronder nog een nieuwe trailer, waarin deze nieuwe features besproken worden.