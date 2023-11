Hitman World of Assassination is al een geruime tijd verkrijgbaar en hoewel de hoeveelheid nieuwe content of activiteiten is afgenomen, blijft IO Interactive de game nog een tijdje ondersteunen. Om alvast wat in de kerst stemming te geraken, hebben zij een roadmap vrijgegeven die toont wat je zoal mag verwachten de komende maanden.

Zo zal je met Agent 47 weer op pad kunnen in een Public Enemy Challenge, maar er zijn ook weer heel wat items vrij te spelen gaande van een briefcase tot een zeer mooie kersttrui. Op de onderstaande afbeelding kan je meer informatie terugvinden over de content die er voor de komende periode op stapel staat.

Het Cloud Nine pakket is inmiddels beschikbaar, de Public Enemy Challenge verschijnt op 23 november en op 7 december verschijnt The Gift That Keeps on Giving met op 21 december de terugkeer van het Hokkaido Snow Festival.