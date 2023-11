Valve kondigde eerder deze week een nieuw model Steam Deck aan, de Steam Deck OLED en die is vanaf 16 november verkrijgbaar. Het betreft hier een model dat vooral als upgrade gezien moet worden, niet als opvolger. Dit voornamelijk omdat de technische specificaties grotendeels overeenkomen, maar een wat betere performance kent.

Dit betekent natuurlijk niet dat Valve op de handen blijft zitten na de release, want de van oorsprong ontwikkelaar kijkt ook naar een opvolger. In een artikel van Bloomberg staat te lezen dat Valve bezig is met de Steam Deck 2, die een echte ‘next-gen upgrade’ zal worden qua kracht.

Het zal echter nog wel even duren vooraleer die handheld uitkomt, want volgens product designer Lawrence Yang duurt het nog zeker een jaar of twee, drie. Dit sluit aan op de woorden van programmeur Pierre-Lou Griffais, die in september al aangaf dat het nog jaren gaat duren.

IGN sprak met designer Jay Shaw en die herhaalt wat zijn collega’s al zeiden. Hij stelt dat de komst van een opvolger deels afhankelijk is van de techniek die zich moet presenteren op een manier waardoor het interessant is om te gebruiken voor die next-gen upgrade.

“I don’t know. It’ll be a while. I think it’ll be quite a while. We don’t have any kind of set date. I think we’re going to wait for the technology to present itself in a way that we find interesting and for the team to really want to make that leap. We’re very, very, very proud of this version of Steam Deck, and this is it. This is the one we’re the most happy with, and we think customers will be too.”