Heel binnenkort kunnen we aan de slag met Persona 5 Tactica, een tactische RPG binnen het Persona 5-universum, maar vooraleer het zover is, willen we eerst even terugblikken op een andere spin-off van Persona 5 die enkele jaren geleden uitkwam.

Persona 5 Strikers verscheen (bij ons in het Westen) in 2021 en wist, op een succesvolle manier, de Phantom Thieves in een ‘Musou-jasje’ te steken. Atlus heeft nu aangekondigd dat die game een nieuwe mijlpaal heeft bereikt. Persona 5 Strikers heeft namelijk de kaap van 2 miljoen verkochte exemplaren overschreden: een mooie prestatie voor deze spin-off!