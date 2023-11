In de afgelopen maanden is Sony druk bezig geweest met het uitbreiden van het PlayStation Plus Extra en Premium aanbod. Premium abonnees kunnen iedere maand retro games verwachten, die oorspronkelijk zijn uitgebracht voor de PS1, PS2 of PSP. Gebaseerd op een beoordeling van het Taiwanese rating board lijkt het erop dat de volgende retro game die zal worden toegevoegd Pixar’s Up zal zijn.

Het is nog onduidelijk of het gaat om de PS2, PSP of PS3-versie van het spel. Sony zal naar alle waarschijnlijkheid deze week nog bekendmaken welke games zullen worden toegevoegd aan de service.