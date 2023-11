Uitgever PQube en ontwikkelaar Long Way Home hebben een nieuwe trailer uitgebracht waarin voor de allereerste keer een blik wordt geworpen op de gameplay van de aankomende racing-RPG RESISTOR.

RESISTOR is een racinggame die niet alleen focust op het raceaspect, maar ook nadruk legt op een narratief avontuur. Je zult je eigen personage kunnen maken, je wagen kunnen pimpen. Niet alleen qua looks, maar ook met betere onderdelen om zo nog sneller en met meer controle over de racebaan te scheuren.

RESISTOR is nu in ontwikkeling voor de PS5, Xbox Series X|S, Switch en pc. Je kunt de gameplaytrailer hieronder bekijken.