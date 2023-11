Remedy Entertainment werkt in het diepste geheim aan onder meer de remakes van Max Payne 1 en 2, een vervolg op Control en twee projecten die respectievelijk Condor en Vanguard heten. Voor dat laatste project heeft men nu een update vrijgegeven.

De Finse studio gaat de game namelijk een andere insteek geven. Vanaf nu zal het project namelijk door het leven gaan als “Kestrel” en daarbij is het vanaf nu een premium titel met een “sterk coöperatief element”. Dit besluit is genomen vanwege de snelle veranderingen in de free-to-play markt en de bijbehorende risico’s.

Dit betekent echter ook dat de game terug is gezet naar de concept fase en dat een aantal ontwikkelaars op andere projecten worden gezet. CEO Tero Virtala is blij met de ontwikkeling en hij hoopt dat ze – in samenwerking met Tencent – opnieuw een game kunnen afleveren die nog steeds de Remedy-karakteristieken heeft.

“We have made some great strides in free-to-play and multiplayer development in Vanguard. After a lot of careful consideration, we believe that taking on a new direction where the game will be built more around Remedy’s core competences is the right way to go. We are creating another distinct Remedy game with Tencent’s continued support in making a great cooperative multiplayer experience.”