Voordat de Steam Deck in 2022 werd uitgebracht, sprak Valve het doel uit om ‘miljoenen’ exemplaren van het apparaat te verkopen. In een recent interview met The Verge lieten de Valve-ontwerpers Pierre-Loup Griffais en Lawrence Yang weten dat dit doel reeds is bereikt.

Het zou om ‘meerdere miljoenen’ gaan. Hoeveel miljoen het precies is, wisten de ontwerpers helaas niet te delen. We kunnen er echter in ieder geval van uitgaan dat de Steam Deck minstens twee miljoen keer over de Steam-toonbank is gegaan.

Naar aanleiding van dit succes heeft Valve een verbeterde versie van de Steam Deck aangekondigd, de Steam Deck OLED. Het nieuwe apparaat heeft onder andere een beter beeldscherm, een langere batterijduur en een optie voor meer opslagruimte.