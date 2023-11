Gezien we bijna halverwege de maand november zitten, heeft Microsoft weer bekendgemaakt wat er in de pijplijn voor Xbox Game Pass zit. Het is een wat rustig vooruitzicht, aangezien er slechts een paar nieuwe games bijkomen. Hieronder zoals altijd het overzicht.

Nu beschikbaar

Coral Island (Cloud & Xbox Series X|S)

Vanaf 17 november

Persona 5 Tactica (Cloud, Console & PC)

Vanaf 28 november

Dune: Spice Wars (Cloud & Console)

Rollerdrome (Cloud, pc & Xbox Series X|S)

Op 30 november zullen verschillende games Xbox Game Pass weer gaan verlaten en dat zijn de onderstaande titels:

Anvil (Cloud, console & pc)

Battlefield 1943 (Console) EA Play

Battlefield: Bad Company (Console) EA Play

Battlefield: Bad Company 2 (Console & pc) EA Play

Disc Room (Cloud, console & pc)

Eastward (Cloud, console & pc)

Grid (Console) EA Play

Mocht je een Xbox Game Pass abonnement willen afsluiten, dan kan je daarvoor hier terecht.