Teardown wordt vandaag uitgebracht voor de PlayStation 5 en Xbox Series X|S en dat betekent dat er weer de nodige beelden de wereld ingeslingerd gaan worden. Daarom heeft ontwikkelaar Tuxedo Labs de onderstaande launch trailer gedeeld.

In de trailer zien we wat precies de bedoeling is in Teardown en de titel van de game liegt er niet om: zoveel mogelijk dingen op een bevredigende manier slopen. Owen Wilson – met z’n kenmerkende “Wow!” – neemt ons mee in de explosieve doch rustgevende chaos.

Ondanks de nadruk op het slopen, bevat de game nog wel een campagne die draait om het succesvol afronden van verschillende heists.