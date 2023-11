Production List, de organisatie die diverse filmproducties bijhoudt, heeft bevestigd dat de opnames van het tweede seizoen van HBO’s The Last of Us van start gaan op 7 januari 2024. Het begin van de productie van het tweede seizoen was eerder uitgesteld vanwege de WGA en SAG-AFTRA stakingen.

Casey Bloys, de CEO van HBO, heeft eerder deze maand bekendgemaakt dat de terugkeer van The Last of Us gepland staat voor het begin van 2025.

Naast het nieuwe seizoen van The Last of Us wordt er ook hard gewerkt aan (naar verluidt) The Last of Us: Part III en een The Last of Us multiplayer game, maar van beide games is de verwachting dat het nog wel een tijdje zal duren voordat we meer horen.