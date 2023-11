Review | Nacon Revolution 5 Pro controller – De laatste jaren zijn zogeheten pro controllers steeds meer in opkomst. Speciale controllers die met extra knoppen komen om je als gamer net wat meer functionaliteiten te geven. Deze controllers zijn bedoeld voor competitief gamen, al kun je ze natuurlijk ook gewoon in een casual opzet gebruiken. Nacon is zo’n partij die zich hiermee bezighoudt. Zij produceren al jaren de Revolution Pro controllers en degene met nummertje 5 in de titel is de laatste iteratie, die als opvolger van de Unlimited Pro Controller dient. Een controller die je van alle gemakken moet voorzien en tegelijkertijd een hoop extra’s moet bieden. Wij speelden de afgelopen twee weken non-stop met deze controller en of dat beviel, vertellen we je graag in deze review.

Officiële licentie

Nacon werkt nauw met Sony PlayStation samen rondom deze controller en dat resulteert in een officiële licentie. Dit zegt zoveel als dat de controller officieel door Sony is goedgekeurd en bij de accessoires hoort die in het arsenaal van producten als legitiem en kwalitatief wordt gezien. Met een adviesprijs van € 239,99 ligt de Nacon Revolution 5 Pro controller een tientje onder de DualSense Edge. Alsnog een fors prijspunt, want er zijn pro controllers van andere merken die een stuk goedkoper zijn en soortgelijke features bieden. Afijn, voor deze prijs mag je natuurlijk een hoop terugverwachten. Laten we wat dat betreft beginnen bij het pakket zelf.

Daarin vind je een mooie opbergetui die ruimte biedt voor alles wat je bij de controller krijgt. Dit wil zeggen ruimte voor de controller zelf met daaronder een bakje met accessoires en op de flap een net, waar je de USB-kabel in op kunt bergen. Daarmee krijg je een compleet pakket dat efficiënt, compact opgeborgen kan worden. Het bakje met accessoires bestaat uit extra gewichten om de controller eventueel zwaarder te maken – wat kan door de zwarte hendel aan weerszijden van de controller los te klikken. Ook kun je de pookjes vervangen. Standaard op de controller zijn de sticks concaved, maar in het doosje tref je ook nog convexed pookjes aan in twee maten.

De dunne is min of meer gelijk aan de concaved pookjes, de dikkere variant is aanzienlijk hoger, waardoor je duimen hoger komen te liggen. Ook kun je bij beide pookjes een extra dunne of dikke ring om de staaf heen schuiven, waarmee de reikwijdte aanzienlijk ingeperkt wordt voor meer responsieve gameplay. Verder kun je de mini-jack aansluiting nog afsluiten door er een loze mini-jack stekker in te steken en de vierpuntstoets is verwisselbaar naar effectief een vierpuntstoets, in plaats van een rond plateau. Het wisselen van deze componenten vereist enkel een schuif of klik, waardoor het heel eenvoudig gaat. Erg prettig, al is het goed vergelijkbaar met de andere modellen van Nacon.

Comfort van de controller

Vanzelfsprekend komt deze controller met aanzienlijk meer knoppen dan een standaard DualSense, maar de lay-out van de basis is bijna gelijk aan de gewone controller. Het grote verschil is echter dat we hier te maken hebben met een assymetrische controller, waarmee het zich doet onderscheiden van de meeste pro-controllers voor de PlayStation 5, die symmetrisch zijn. Verder valt op dat de hendels een stuk meer bulky zijn en eerlijk: daardoor voelt de controller net wat meer massief en dat is een verbetering op de relatief dunne hendels van de DualSense. De ondergetekende heeft een ‘normale maat’ handen, maar als je handen wat kleiner zijn kan dit wel enigszins een nadeel vormen. Het gedeelte dat in je handpalmen ligt is van geribbeld rubber voorzien voor meer grip, wat voorkomt dat de controller door zweet uit je handen glipt.

Hoe dan ook, qua comfort is het een fijn apparaat en hierbinnen is het natuurlijk belangrijk dat de knoppen allemaal binnen handbereik zijn. Gelukkig is dat het geval, waardoor we ergonomisch gezien van een goed resultaat kunnen spreken. De twee primaire back buttons komen met een lekkere klik. Bovendien zijn ze van een relatief groot oppervlak, waardoor iedereen met diens houding er in principe bij kan. De controller is echter nog voorzien van een secundaire set backbuttons, wat meer op de hendels zelf. Ideaal voor als je veel wilt customizen, ware het niet dat die knoppen erg gevoelig zijn. Bij intensieve games komt het daardoor geregeld voor dat je per abuis op die knoppen drukt en dat kan nadelige effecten hebben – tenzij je ze niet gebruikt.

In het midden van de controller aan de onderzijde vind je tot slot nog drie kleinere knoppen. Twee daarvan zijn bedoeld om het volume te reguleren, wat best handig is. Al moeten we wel opmerken dat de volumestappen best groot zijn, dus voor subtiele tweaks ben je op de systeemsoftware van de PS5 aangewezen. De middelste knop is overigens bedoeld voor het maken van een connectie via Bluetooth. Daarmee zijn we er overigens nog niet, want hier net boven vinden we een schuifknop waarmee je wisselt tussen PS4, PS5 en pc. Links daarvan de Profile knop om van profiel te wisselen en rechts daarvan de A/C knop, die weer bedoeld is om te schakelen tussen standaard en advanced gebruik. Standaard betekent dat de controller als een normale functioneert, waarbij de extra knoppen niet gebruikt worden. Wil je die wel gebruiken, dan schakel je over naar de Advanced modus die je toelaat de vier vooraf geprogrammeerde profielen te gebruiken.

Extra schakelaars

Een beetje degelijke controller in het pro segment bied je tegenwoordig de optie voor triggerstops en hiervoor heeft Nacon een eenvoudig systeem ontwikkeld. Per trigger kun je met de schakelaar bepalen of de trigger stops aan- of uitstaan. Dit beperkt de afstand tussen het indrukken van de triggers aanzienlijk, wat uitermate prettig is in shooters als Call of Duty om maar wat te noemen. Tot slot tref je aan de bovenkant nog een schakelaar om te wisselen dus draadloos en bedraad gebruik en een sneltoets om het remappen on-the-fly toe te passen. Dus ja, de Nacon Revolution 5 Pro controller is een behoorlijke knoppenboel, maar wel een die je veel op het apparaat zelf laat instellen.

Daarbij zijn alle verwisselbare elementen wel dusdanig klikvast dat je niet pardoes met loskomende onderdelen te maken hebt. Over het design is dus goed nagedacht wat resulteert in een controller die je functioneel in alles voorziet en daarbij ook goed aanvoelt. Het is een dure controller en die uitstraling heeft het ook. Wat hierbij meetelt is de stevige opbergetui. Het is prettig dat je hier alles in kwijt kunt, zodat het eenvoudig mee te nemen valt. We moeten ook opmerken dat de bijgeleverde kabel van 2 meter lang genoeg is en verder tref je nog een USB-stick in het pakket voor de draadloze verbinding, gezien de controller niet rechtstreeks met de PS5 verbinding kan maken.

Als je de controller ter handen neemt en een game speelt die gebruikmaakt van features met betrekking tot haptische feedback en adaptieve triggers, dan is dit een stapje terug. Deze controller is namelijk niet van deze features voorzien. Rumble is uiteraard van de partij, maar het betreft hier de standaard uitvoering zoals je van bijvoorbeeld de PlayStation 4 gewend bent. Het is jammer dat de geavanceerde rumble niet ook aanwezig is, want voor een tientje meer biedt de DualSense Edge dat wel. De keerzijde is echter dat de batterij van die controller met een paar uurtjes leeg is. De batterij van de Nacon Revolution 5 Pro controller is beduidend groter, want de indicatie die gegeven wordt is 10 uur, wat makkelijk gehaald wordt.

Customizen tot in detail

De controller biedt de ruimte om veel on-the-fly aan te passen, maar als je het geheel echt heel specifiek op je wensen wilt afstemmen ben je aangewezen op de software (via pc). Die kun je kosteloos downloaden via de Nacon website en we raden aan dit te gebruiken. Dit biedt namelijk een helder overzicht van alle mogelijkheden. In de basis is de controller voorzien van vier voorgeprogrammeerde profielen: Racing/Sports, Shooter, Arcade/Fighting en Infiltration. Deze profielen kun je gemakkelijk activeren middels de daarvoor bedoelde knop aan de onderzijde van de controller. Deze profielen staan aanvankelijk vast en kun je niet customizen, maar je bent zeker niet verplicht het met deze profielen te doen.

Mocht je een eigen profiel aan willen maken en dit precies zo willen instellen naargelang je behoeftes, dan kan je dat met de software zo doen. Daarbij zal dat nieuwe profiel één van de vier slots overschrijven, maar daarmee gaat het vorige profiel niet verloren. Het programma zal de instellingen namelijk archiveren, waardoor je het op een eenvoudige wijze via de software op een later punt terug kunt zetten. Dit zal wel altijd via de software moeten, want analoog ben je een stuk beperkter in het instellen van de controller gezien zich dat beperkt is tot het remappen van de knoppen, al is dat enkel functioneel op pc. Afijn, eenmaal bezig met een nieuw profiel voor je controller, dan kun je logischerwijs alles tot in detail in- en afstellen.

Dit gaat van het softwarematig aanpassen van de trigger stops, waarmee de travel distance nog korter wordt en je adequater kunt reageren tot het aanpassen van de lichteffecten. Daarmee stel je de te weergeven kleuren in en tevens kun je de equalizer van de geluidschip aanpassen. Hierin heb je ook weer vooraf geprogrammeerde profielen, die afgestemd zijn op het type game en als je daarin tweaks wilt verrichten krijg je die vrijheid. Tot slot kun je de sticks nog aanpassen, waarbij je de deadzone kunt bepalen, de reikwijdte van de sticks en gevoeligheid. Dit komt ook weer met vooraf geprogrammeerde profielen, waarbij je zelf de optie krijgt daarbinnen aanpassingen te verrichten. Met andere woorden: de software levert je in veel gevallen een basis afgestemd op een specifiek genre games en het is aan jou om daarin de beste balans te zoeken.

Eenmaal klaar, dan kun je naar de Test Area om te zien of alle instellingen effectief toegepast zijn en of het ook daadwerkelijk goed werkt. Blijkt iets niet goed te staan, dan keer je zo terug en kun je weer wat tweaks verrichten. Tevreden met het resultaat, dan koppel je de controller los en kun je aan de slag in de games die je speelt. Afsluitend moeten we opmerken dat de Revolution 5 Pro controller met een nieuwe feature komt: hall effect. Dit is een technologie waarmee de positie van de sticks bepaald wordt en via een magnetisch systeem kan de controller bij afwijkingen reageren, waarmee men stick drift probeert tegen te gaan. Dit is een uniek punt waarmee deze controller zich van andere controllers weet te onderscheiden en het geeft het een aanzienlijk langere levensduur wat de hoge prijs enigszins doet rechtvaardigen.