Ben je in het bezit van een PlayStation 5 en heb je een PlayStation Network-account, dan heeft Sony een leuke aanbieding voor je. Je kunt namelijk tot 6 maanden gratis gebruikmaken van Apple Music op je console.

Om van deze actie te profiteren moet je de Apple Music app downloaden op de PlayStation 5. Als je deze opent, dan volg je de instructies op het scherm. Log in met je Apple ID – of maak deze eerst aan – en klaar is Kees.

Je hebt recht op 6 maanden gratis Apple Music voor je PlayStation 5 als je nog nooit van deze service gebruik hebt gemaakt. Heb je dat wel en meld je je nu opnieuw weer aan, dan kan je 5 maanden zonder extra kosten van de app gebruikmaken.

Ben je op dit moment reeds lid van Apple Music, dan kan je geen gebruikmaken van deze actie. De aanbieding loopt echter tot 15 november 2024, dus vervalt jouw huidige abonnement voor deze datum, dan kan je je opnieuw aanmelden om alsnog 5 maanden gratis gebruik te maken van de dienst.