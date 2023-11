Bol.com is vanzelfsprekend ook een retailer die inhaakt op Black Friday en ook daar zijn nu enorm veel deals live. Dit in allerlei segmenten, gezien Bol.com een warenhuis is. In dit geval kijken we specifiek naar de games en hardware die zij in de aanbieding hebben en dat is nogal wat.

Bijna 150 accessoires zoals headsets, muizen, controllers en allerlei andere toebehoren zijn nu afgeprijsd. Daarnaast zien we in de categorie games ruim 200 titels staan die met korting verkrijgbaar zijn. Natuurlijk zijn ook hier consoles in de aanbieding en dat is dan pas het topje van de ijsberg.

Hieronder een kleine greep uit de flinke hoeveelheid aanbiedingen.

Hardware

Xbox Series X + Modern Warfare 3 – Van € 544,- voor € 489,-

Logitech G29 Driving Force – Van € 259,- voor € 204,90

DualSense controller – Van € 71,90 voor € 51,99

JBL Quantum 810 Headset – Van € 149,- voor € 119,-

Thrustmaster T248 + Playseat Challenge – Van € 519,- voor € 419,-

PlayStation 5 + FC 24 – Van € 619,- voor € 489,-

Games

Hogwarts Legacy (Switch) – Van € 54,95 voor € 49,46

Grand Theft Auto V (PS5) – Van € 19,99 voor € 16,99

Gran Turismo 7 (PS5) – Van € 69,99 voor € 54,99

Starfield (XSX) – Van € 69,99 voor € 49,99

Diablo IV (XSX/PS5) – Van € 57,99 voor € 44,99

Avatar The Last Airbender: Quest for Balance (Switch) – Van € 49,99 voor € 29,99

Final Fantasy XVI (PS5) – Van € 53,99 voor € 32,90

The Last of Us: Part I (PS5) – Van € 64,99 voor € 44,99

Neem zeker zelf even een kijkje bij deze webshop, eventueel ook in andere categorieën. Voor de Black Friday sale van Bol.com klik je hier.