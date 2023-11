Iedereen is ondertussen wel bekend met het videogamegenre waarin je virtueel klusjes uitvoert, die je eigenlijk in het echte leven ook eens zou moeten ondernemen. Hierbij denken wij direct aan PowerWash Simulator of Lawn Mowing Simulator. Nog zo’n game in dat rijtje is House Flipper, een game waarin je vervallen huizen koopt, deze opknapt, om ze dan weer met winst te verkopen.

Na het succes van de eerste game, komt er nu een vervolg aan. Ontwikkelaar Frozen District en uitgever PlayWay hebben aangekondigd dat House Flipper 2 op 14 december 2023 verschijnt op pc, om dan vervolgens op 21 maart 2024 te verschijnen voor de PlayStation 5 en Xbox Series X|S.

Bekijk hieronder zeker even de korte trailer vanuit je luie zetel, het toilet of van waar je dit artikel ook aan het lezen bent.