Het is 25 jaar geleden dat Half-Life uitkwam en hoewel we tegenwoordig weinig meer van de franchise vernemen, is Valve de reeks niet vergeten. Om het jubileum te vieren heeft de ontwikkelaar een nieuwe video uitgebracht die terugblikt op de ontwikkeling van deze titel.

Leuk is ook dat ze een update hebben uitgebracht voor de originele game en hieronder vallen vier nieuwe multiplayer maps, nieuwe grafische opties en Steam Deck ondersteuning. Nog beter, de originele game is momenteel gratis te claimen op Steam. Klik daarvoor hier.

Mocht je nadien gelijk met andere delen verder willen, dan schaf je die momenteel met korting aan.