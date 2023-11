Valve heeft aangekondigd dat de Steam Autumn Sale 2023 morgen om 19:00 uur van start gaat en zal duren tot 28 november dezelfde tijd. Dit is zoals elk ander jaar een van de grotere uitverkopen waarbij er een hoop games in de aanbieding gaan.

Om deze aankondiging wat kracht bij te zetten is er een nieuwe trailer uitgebracht en die kan je hieronder bekijken. Ook zullen dan de Steam Awards live gaan, waarbij er gestemd kan worden op games in verschillende categorie├źn. De stemperiode loopt in dezelfde tijd als de uitverkoop.