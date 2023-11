De gamingtak van Microsoft moet het qua prestige en omzet al langere tijd doen met een lagere plek op de ranglijsten, maar het techbedrijf heeft in de afgelopen jaren de zeilen flink bijgezet en de benodigde investeringen gedaan in uitgevers zoals ZeniMax en Activision Blizzard.

Nu die overnames zijn afgerond, mogen die investeringen zich ook gaan terugbetalen en als we de analyse van databedrijf Newzoo mogen geloven, zal Microsoft in de aankomende jaren hun omzet goed kunnen spekken. Het bedrijf zegt namelijk dat – als Xbox en Activision Blizzard op tijd samengevoegd waren – zij in de eerste helft van 2023 goed zouden zijn voor een omzet van zo’n 10,4 miljard dollar. Met dat aantal hoeft het alleen gigant Tencent nog voor zich te dulden.

Dat is natuurlijk hypothetisch, gezien de overname pas recentelijk is afgerond, maar het is een goede indicatie hoe de omzet van Xbox er vanaf 2024 uit gaat zien en dat ze dus een flinke inhaalslag gaan maken op naaste concurrent Sony, die op papier de top 3 completeert. Daarna volgen andere onder Apple, Microsoft en NetEase Games