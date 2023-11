In 2003 kwam The Simpsons Hit & Run uit voor de Playstation 2, Nintendo GameCube, Xbox en pc. Deze titel werd zeer goed ontvangen en daarom werd door Vivendi besloten om een opvolger te maken. The Simpsons Hit & Run 2 werd tijdens de ontwikkeling echter geannuleerd. Nu is duidelijk geworden dat dit niet de enige Simpsons-titel was waar een streep door werd gezet door de uitgever.

De voormalig producer van The Simpsons Hit & Run 2, John Melchior, heeft tegenover MinnMax laten weten dat Vivendi de optie had om vijf games te mogen maken over de beroemde tekenfilmfamilie. Hieronder viel dus het vervolg op Hit & Run en een andere Simpsons-titel die op de planning stond en een middeleeuws thema had.

De deal, vijf games tegen een bepaald bedrag, was volgens Melchior uitstekend, maar Vivendi zag dat anders. Ze wezen de deal dan ook af en kregen dus niet de licentie om meer The Simpsons games te maken. Dit heeft vervolgens geleid tot het annuleren van Hit & Run 2.

“The biggest crime was that Vivendi did not obtain the Simpsons licence, though they had an offer in. The Simpsons came back with an offer, five games for X amount of dollars, it was a really good deal, and Vivendi said no. After the success of Hit & Run.”