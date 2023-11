Ontwikkelaars en uitgevers die content willen verkopen op de PlayStation kunnen dat digitaal enkel via de PlayStation Store doen. Dit gaat gepaard met regels en percentages omtrent de afdracht van commissie, die Sony zelf vaststelt. Dit levert ze een machtspositie op en dat heeft geleid tot excessief hoge prijzen.

Dit stelt Alex Neill, een voorvechter voor consumentenrechten, in het Verenigd Koninkrijk. Daarom heeft hij een massaclaim ingediend tegen Sony PlayStation en de Competition Appeal Tribunal (CAT) heeft nu bepaald dat de zaak door mag gaan en voor de rechter zal komen.

Neill stelt dat Sony vanuit een monopolie positie een commissie van 30% oplegt aan verkopers en dat over elke verkoop. Dit leidt op zijn beurt weer tot hoge en oneerlijke prijzen voor consumenten. Als gevolg hiervan heeft Sony tegen de 5 miljard pond extra verdiend, wat nu de eis in de zaak is.

Sony reageerde in eerste instantie op de zaak dat het rommelig was van begin tot eind, maar de CAT heeft beoordeeld dat de fundering van de zaak zeker niet onredelijk is. Daarom zal het door kunnen gaan en het is nu afwachten hoe zich dit verder gaat ontwikkelen.

In deze zogeheten ‘class action suit’ valt iedereen die in het Verenigd Koninkrijk woont of heeft gewoond en tussen 19 augustus 2016 en 19 augustus 2022 een aankoop in de PlayStation Store heeft gedaan. Mocht Neill in het gelijk gesteld worden, dan zou het kunnen leiden tot een compensatie voor elke individu tussen 67 en 562 pond.

Het kan bij dit soort zaken jaren duren totdat het afgerond wordt, dus het zal nog wel even duren vooraleer we meer horen. Dit is een vrij belangrijke zaak overigens, want mocht Neill in het gelijk gesteld worden, dan zou het kunnen zijn dat er in meer landen soortgelijke zaken volgen.