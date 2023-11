Nintendo houdt de lippen stijf op elkaar als het gaat om de opvolger van de Nintendo Switch, maar één verhaal wat veelvuldig terugkomt in de geruchtenmolen is de ondersteuning van NVIDIA’s DLSS. De upscaling techniek is al geruime tijd een succes op pc, maar zou dus nu ook z’n weg gaan maken naar de volgende Nintendo console, die wederom een chip van NVIDIA moet gaan gebruiken.

In theorie zou dit betekenen dat de Nintendo Switch 2 – of wat de naam ook moet worden – de resolutie van games zou kunnen opschalen naar een 4K resolutie. Als we echter Digital Foundry oprichter Richard Leadbetter mogen geloven, zullen die capaciteiten toch wat beperkt zijn.

In de laatste DF Direct Weekly beweert de Brit namelijk dat de NVIDIA chip geen zogeheten Deep Learning Accelator zal bevatten, wat de DLSS-functionaliteiten “significant” zou beperken en het upscalen naar 1080p realistisch is, met een mogelijk maximum van 1440p als resolutie. Dit zou variëren per game en hoeveel middelen het nodig heeft van de Switch 2.

“There was the question mark over the cost of DLSS and whether Nintendo is going to include a Deep Learning Accelerator similar to the one that was in the T234 [GPU], which would effectively make DLSS ‘free’, or at least a lot less computationally expensive.

I’ve had sources come forward saying there’s no DLA in the T239, which would limit the viability of DLSS quite significantly.”