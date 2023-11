Update: Zoals in de comments aangegeven wordt is de console in Nederland bij verschillende retailers al te bestellen, daarmee is de console ook in de Benelux verkrijgbaar. Het is niet duidelijk of Sony PlayStation het systeem officieel al heeft gelanceerd.

De PlayStation 5 Slim is in Noord-Amerika inmiddels verkrijgbaar en Sony kondigde bij de onthulling aan dat de console kort daarna ook in Europa verkrijgbaar zou zijn. We hebben officieel geen releasedatum te horen gekregen, maar het is 29 november.

In het Verenigd Koninkrijk staat de console nu in de PlayStation Direct Store, waar men het systeem in pre-order kan plaatsen. We hebben natuurlijk ook bij PlayStation Direct Benelux gekeken, maar daar is de console nog niet te vinden. Dat is uiteraard een kwestie van tijd.

Met de aangegeven releasedatum in het Verenigd Koninkrijk (ook bevestigd via X) is het aannemelijk dat de console vanaf 29 november ook in de rest van Europa verkrijgbaar is. Zodra de officiële bevestiging volgt of wanneer de console in de Benelux Store te vinden is, geven we een seintje.