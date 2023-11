Sony lanceerde recent de PlayStation Portal, een Remote Play apparaat speciaal voor de PlayStation 5. Hoe dat apparaat bevalt, lees je zeer snel hier op PlaySense. Nu het systeem eenmaal verkrijgbaar is, is er een interessant patent opgedoken.

Het patent dat is gevonden stamt uit 2015 en werd in 2017 gepubliceerd. Dit patent omschrijft een apparaat dat erg op de PlayStation Portal lijkt. Toen het patent opdook, was de suggestie dat Sony bezig was met iets als antwoord op de Nintendo Switch.

Grappig genoeg blijkt nu dus dat het uiteindelijk tot de PlayStation Portal heeft geleid. Verder zien we aan de afbeelding dat het concept aanvankelijk voor de PlayStation 4 was bedoeld, gezien de lay-out van controller elementen aan de DualShock 4 doen denken.