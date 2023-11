We zijn inmiddels al 20 jaar verder sinds Microsoft de fameuze Britse ontwikkelaar Rare heeft ingelijfd. Door de jaren heen heeft Microsoft geprobeerd gebruik te maken van een aantal van hun bekende franchises zoals Conker en Banjo Kazooie, alleen met niet bijster veel succes. Je hoort er misschien niet veel meer over, maar Killer Instinct heeft een groep fighting enthousiastelingen in ieder geval wél weten te bekoren.

Mede daarom krijgen we binnenkort, tien jaar na de release van de Xbox One-versie, een Anniversary Edition voorgeschoteld. Deze versie zal geheel gratis zijn, mits je in het bezit bent van de Definitive Edition. Met het verschijnen van de Anniversary Edition zal de Definitive Edition uit de digitale winkels verdwijnen. Dat geldt overigens ook voor wat losse content die je bij die Definitive Edition kon aanschaffen.

Geen zorgen: ontwikkelaar Iron Galaxy benadrukt dat hetgeen wat je al hebt gekocht niet zal verdwijnen. Het zal echter voor toekomstige spelers niet meer te koop aangeboden worden. Op de officiële site van Killer Instinct staat inmiddels een uitgebreid bericht met alles wat je moet weten over de upgrade naar de Anniversary Edition.