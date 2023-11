Zoals we hier een maandje geleden al verkondigden, hadden we de verwachting dat er in december meer nieuws zou volgen over de aankomende tv-serie die zich baseert op de Fallout-games. Nu weten we ook wanneer precies.

Op 2 december zullen acteur Walton Goggins, actrice Ella Purnell en uitvoerend producent Jonathan Nolan een panel houden op Comic Con Experience, dat van 30 november tot 3 december zal plaatsvinden in São Paulo, Brazilië.

Normaal gezien zullen we dan meer te weten komen over de serie, gezien dergelijke panels geregeld leuke details opleveren. Momenteel weten we nog niet echt veel over het plot en de personages, wellicht begin volgende maand dus meer daarover.