De games van 2024 | Another Code: Recollection – Door de jaren heen zijn er veel exclusieve titels uitgebracht voor verschillende Nintendo-consoles en handhelds. Natuurlijk kan bijna iedereen de bekende franchises noemen, zoals Mario, Metroid of Kirby. Toch zijn er ook een aantal series die niet bij iedereen meteen een belletje doen rinkelen. Een daarvan is Another Code. Er zijn twee titels van uitgebracht, maar de reeks ligt ondertussen al bijna 15 jaar in de ijskast. Nintendo vond het tijd om gamers opnieuw kennis te laten maken met de point-and-click reeks en brengt beide games als bundel voor de Nintendo Switch uit, dit onder de naam: Another Code: Recollection.

Another Code: Recollection – Another Code: Recollection is een bundel die twee titels bevat, namelijk: Another Code: Two Memories en Another Code: Journey into Lost Memories. De eerstgenoemde kwam in 2005 voor de Nintendo DS uit, terwijl de tweede in 2009 verscheen voor de Nintendo Wii. Beide zijn point-and-click avonturen, waarbij de unieke functies van de respectievelijke spelcomputers – het touchscreen van de DS en de Wii Remote van de Wii – ervoor zorgden dat deze titels veel intuïtiever werkten dan games in hetzelfde genre op andere platformen. Je kon namelijk veel sneller en gemakkelijker objecten op het scherm selecteren en beïnvloeden. De Nintendo Switch ondersteunt beide genoemde invoermogelijkheden, dus op dit vlak hoeven geen compromissen te worden gemaakt.

De twee games die de bundel met zich meebrengt zijn al aardig op leeftijd en kwamen ook nog eens uit voor twee verschillende platformen. Grafisch zien deze games er dus zeer verschillend uit. In Another Code: Recollection zal er geen verschil te zien zijn tussen de twee delen, want de graphics zijn geheel opnieuw opgebouwd en hebben een moderner uiterlijk gekregen. Hierdoor zien beide games er exact hetzelfde uit, waardoor ze beter op elkaar aansluiten. Zo kun je optimaal genieten van het avontuur van Ashley, die op zoek gaat naar haar vader waarvan zij dacht dat hij overleden was, en ondertussen probeert ze de mysteries rond haar moeder te ontrafelen. Er zijn zelfs nieuwe puzzels toegevoegd, dus de games zijn op echt alle vlakken aangepakt.

Voorlopige verwachting: Zowel Another Code: Two Memories als Another Code: Journey into Lost Memories ontvingen bij hun lancering positieve reviews. Het point-and-click genre heeft nu niet bepaald een ware revolutie aan veranderingen of vernieuwingen doorgemaakt, dus de bundel staat niets in de weg om nu weer in de smaak te vallen. De verbeterde 3D graphics in combinatie met toegevoegde voice-acting, nieuwe puzzels, tussenfilmpjes en verbeterde muziek, zullen ervoor zorgen dat het spel op audiovisueel gebied modern aanvoelt. De kans is dan ook groot dat Another Code: Recollection een schot in de roos zal zijn voor liefhebbers van point-and-click games, die in het bezit zijn van een Nintendo Switch. Ongeacht of zij de games ooit al eens hebben gespeeld.