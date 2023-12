We stappen vandaag alweer de laatste maand van het jaar 2023 binnen en hoewel er deze week nog een aantal games zijn verschenen, neemt het hierna snel af. Voor volgende week staat Avatar: Frontiers of Pandora nog op het programma, wat een grote titel is.

Verder verschijnt Arizona Sunshine 2 natuurlijk nog, maar daarna is het qua grote releases wel gedaan voor het jaar 2023. In januari 2024 komen er echter ook gelijk weer een aantal mooie games uit, dus we hoeven ons absoluut niet te vervelen.

Zeker dit najaar niet, want de maanden september, oktober en november stonden bol van prachtige releases. Hieronder op een rijtje de bevestigde nieuwe releases voor december, maar check ook zeker de digitale verkoopplatformen voor aanvullende, kleinere releases.

Week van 1 december

Gothic II Complete Classic (Switch)

Batman: Arkham Trilogy (Switch)

Granblue Fantasy: Versus Rising (PS4/PS5/Pc)

Gangs of Sherwoord (PS5/XSX/Pc)

Dragon Quest Monsters: The Dark Prince (Switch)

The Lord Of The Rings – Return to Moria (PS5)

Week van 8 december

Avatar: Frontiers of Pandora (PS5/XSX/Pc)

Arizona Sunshine 2 (PS VR2/Pc)

Football Manager 24 (PS5)

Week van 15 december

House Flipper 2 (Pc)

Week van 22 december

Geen releases

Week van 29 december

Geen releases

Ga jij nog één van de bovenstaande games halen of houd je het voor gezien dit jaar?