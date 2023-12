We naderen de eerste maand van het nieuwe jaar en dan mogen we natuurlijk een update voor PlayStation Plus verwachten. Sony heeft via het PlayStation Blog zojuist bekendgemaakt welke titels er op stapel staan voor de eerste maand van 2024.

De volgende drie games mogen we volgende week verwachten:

A Plague Tale: Requiem (PS5)

Evil West (PS4/PS5)

Nobody Saves the World (PS4/PS5)

Als extra zit er nog wat Warframe content bij de maandelijkse update, het Syrinx Collection pakket. Dit pakket is exclusief voor PlayStation Plus abonnees en bestaat uit de volgende content:

Syrinx Chest Plate

Syrinx Shoulder Plates

Syrinx Leg Plates

Baza Rifle

Cassowar Polearm

Storm Color Palette

Essential Base Damage Mod Bundle

Essential Critical Damage Mod Bundle

2x Orokin Catalysts

170 Platinum

7-Day Affinity Booster

7-Day Credit Booster

Deze games zullen op dinsdag 2 januari aan het aanbod van PlayStation Plus worden toegevoegd. Dit maakt ook dat je nog tot die dag de tijd hebt om de games van december te downloaden en dat zijn: LEGO 2K Drive, PowerWash Simulator en Sable.

Een PlayStation Plus abonnement kun je hier aanschaffen.